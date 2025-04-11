Калуга, 11 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. В Калуге состоялась презентация четырех новых туристических маршрутов для путешествующих на автомобиле. Туристы могут рационально использовать время в путешествии и посмотреть основные достопримечательности региона, который считается колыбелью космонавтики. Маршруты разработали «Роснефть» и центр развития туризма «Калужский край».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Калужской области представили новые турмаршруты для автотуристов

Маршрут «Космический» предлагает сразу несколько интересных локаций. Первой остановкой является город Боровск, где расположен музей-квартира Константина Циолковского — основоположника теоретической космонавтики. Следующая точка — мемориальный дом-музей Циолковского в Калуге, где он прожил почти 30 лет. Еще одна точка маршрута — Государственный музей истории космонавтики, первый камень в основание которого заложил Юрий Гагарин. Здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций образцов советской и российской космической техники, а также раритетов и документов по истории космонавтики. Финальная точка маршрута — памятник 600-летию Калуги, расположенный при въезде в город.

Запуск второго маршрута — «Патриотического» — приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он ведет по местам боевой славы Калужской области, на территории которой в то героическое время развернулись ожесточенные бои. Среди основных достопримечательностей маршрута — первый музей в России, посвященный маршалу Победы Георгию Жукову. Следующая остановка — мемориальный комплекс «Ильинские рубежи» — одно из ключевых мест памяти о битве за Москву. Мемориал посвящен подвигу 3,5 тыс. курсантов подольских военных училищ, которые в октябре 1941 года сдерживали наступление немецких танков на Москву. Еще две точки маршрута — кинокомплекс «Военфильм», созданный для съемок военно-исторических фильмов, проведения реконструкций и патриотических проектов; а также музей стрелкового оружия «Союз», в котором собраны различные экспонаты начиная со времен Отечественной войны 1812 года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Калужской области представили новые турмаршруты для автотуристов

Увидеть Калужскую область глазами поэтов и живописцев можно, выбрав маршрут «По следам Цветаевой». Он пролегает по городу Таруса. Этот населенный пункт, расположенный на берегу реки Оки, в конце XIX — начале ХХ века был культурной столицей русской интеллигенции. Туристов ждут Тарусская картинная галерея с работами Василия Поленова и Василия Ватагина, музей семьи Цветаевых, который также называют Домом Тьо, музей Сергея Жарова, дом-музей Константина Паустовского, Дом литераторов и многое другое. Финальная точка — сад-дендрарий ученого-агронома Николая Ракицкого с редкими растениями и уютными чаепитиями.

Для тех, кто приезжает в регион впервые, разработан маршрут «Калуга для новичков». Он включает самый большой арт-парк России и Европы «Никола-Ленивец», в котором представлены ландшафтные инсталляции, а также объекты ленд-арта лучших российских и зарубежных авторов. Еще одна остановка — крупнейший в стране парк птиц «Воробьи». Это одновременно и парк развлечений, и зоопарк. В настоящее время в нем содержат почти 500 разных видов животных. Среди других точек маршрута — уникальный этнографический парк-музей «Этномир», а также художественный музей мусора «Му-Му».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Калужской области представили новые турмаршруты для автотуристов

Каждый из четырех маршрутов проходит через АЗС «Роснефти», где туристы смогут заправить автомобиль качественным топливом, отдохнуть и перекусить.