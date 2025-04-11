Вашингтон, 11 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии руководителя испанского филиала компании Siemens в Испании Агустина Эскобара и его семьи, которые они сделали на память незадолго до рокового полёта на вертолёте, рухнувшем впоследствии в реку Гудзон. Эти снимки стали последними в их жизни.

Seth Wenig/AP/TASS

На одной фотографии Эскобар стоит перед вертолётом с женой и детьми. На другом ― вся семья сидит внутри летательного аппарата, готового к вылету. На снимках все радостно улыбаются.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт разбился недалеко от города Джерси-Сити в США 10 апреля. Летательный аппарат рухнул в реку Гудзон примерно в 15:15 по местному времени (22:15 мск).

На место происшествия прибыло несколько лодок. Также был задействован полицейский вертолёт. На борту летательного аппарата находились шесть человек, в результате авиапроисшествия никто из них не выжил. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, четверо погибли сразу, двое — в больнице.

Позднее стало известно, что в качестве жертв крушения опознали Агустина Эскобара, его жену и их троих детей. Тело пилота пока не опознали.

Перед крушением вертолёт находился в воздухе около 12 минут. Борт рухнул в воду без хвостового винта и лопастей несущего винта. По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, он начал падать, разрушаясь на лету. Момент крушения попал на видео.

Комиссар полиции Нью-Йорка уточнила, что вертолёт туристической компании вылетел с площадки на юге Манхэттена и летел на север до моста имени Джорджа Вашингтона, затем борт повернул на юг. Падение произошло через несколько минут после разворота.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек в результате падения вертолёта в реку. Он также уточнил, что пассажиры были из Испании.

Президент США Дональд Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолёта в реку Гудзон. Он добавил, что в ближайшее время будет объявлено, как именно произошла авария. К расследованию происшествия привлекли министра транспорта США Шона Даффи и его подчинённых. К расследованию приступили и сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США и ФБР.