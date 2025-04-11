Орел, 11 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Орловский областной суд признал жителя региона 2007 года рождения виновным в государственной измене и приговорил к 7 годам 6 месяцам воспитательной колонии. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Владимир Гердо/ТАСС

Ранее несовершеннолетний был также признан виновным в диверсии.

«Вступил в законную силу приговор Орловского областного суда в отношении жителя региона, причастного к государственной измене. Ранее подсудимый осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). По совокупности преступлений он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сказано в сообщении.

В феврале 2024 года несовершеннолетий за денежное вознаграждение поджёг железнодорожный релейный шкаф. Это задание он получил от главного управления разведки минобороны Украины через мессенджер Telegram.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы, совершившим диверсию на станции мобильной связи. Куратор с Украины в мессенджере предложил им поджечь критически важный объект за 30 тыс. рублей. Один из подростков проведёт в воспитательной колонии шесть лет, другой — 6,5 года.

В январе в Барнауле при попытке поджечь военкомат по заданию украинской террористической организации был задержан студент одного из средне-специальных учебных заведений. Совершить преступление ему помешали сотрудники ФСБ. В отношении гражданина 2006 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее в апреле заявил, что детей и подростков в России всё чаще втягивают через мессенджеры в торговлю наркотиками и совершение диверсий. Председатель СК подчеркнул: злоумышленники пользуются тем, что у многих несовершеннолетних нет навыков критически анализировать информацию и отличать правду от вымысла.