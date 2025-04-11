Москва, 11 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд в Москве отклонил апелляционную жалобу на перевод из-под домашнего ареста в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.

В конце февраля Тамбовский гарнизонный военный суд изменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО на два месяца. Генерала взяли под стражу в зале суда, на данный момент он содержится в СИЗО в Тамбовской области. Затем военная прокуратура попросила суд изменить меру пресечения экс-командиру с домашнего ареста на заключение под стражу.

9 апреля обвинение попросило приговорить Попова к шести годам колонии, а также лишить его звания. Ранее адвокат обвиняемого сообщил, что Попова направят в зону проведения спецоперации. По его словам, соответствующий контракт с мужчиной решило заключить Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Попов заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев свою вину в мошенничестве признал.

В начале марта бывший командир сообщил, что его уволили из рядов ВС России. Генерал написал письмо главе государства, в котором назвал армию смыслом своей жизни и попросил Верховного главнокомандующего позволить ему вернуться на службу.