Москва, 11 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. В Москве во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) полиция задержала его друга Максима, поскольку тот запустил беспилотник над толпой поклонников умершего. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Один человек в автозаке, он запускал дрон над людьми, которые пришли на прощание», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный запустил квадрокоптер серии Mavic.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта 40-летнего рэпера в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в одну из больниц Пхукета в Таиланде. Его ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером скончался. Согласно заключению, причина смерти Павла Ивлева — септический шок. Было также и несколько других отягчающих обстоятельств.

Прощание с музыкантом началось 11 апреля в 12:00 мск в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово. Число посетителей составило около 500 человек, а очередь «тянулась от самого метро». Помимо поклонников, проститься с Техником пришли члены его семьи, коллеги и близкие друзья.