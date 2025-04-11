Москва, 11 апреля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Накопленный охват телеканала RU. TV превысил 23 миллиона зрителей, и он вошел в федеральную панель исследовательской платформы Mediascope. Это означает, что теперь Mediascope будет измерять данные канала не как тематического, а как федерального.

Mediascope — российская исследовательская компания, которая анализирует состояние медиарынка, регулярно составляя и обновляя рейтинги СМИ, опираясь на их охваты. Ранее канал входил в состав тематической панели, где занимал первое место среди всех музыкальных телеканалов страны.

К концу 2024 года ежедневный охват телеканала увеличился на 5% в возрастной категории 18–24 года и на 4% в категории 25–34 года по сравнению с годом ранее. В категории 18–24 года прирост составил 26% по сравнению с 2022 годом.

В начале 2025 года устойчивая положительная динамика охватов телеканала RU. TV сохраняется. В возрастной категории 25–34 года прирост аудитории за период декабрь 2024 — март 2025 составил 12%. А в категории 35–44 года — 5% за первый квартал 2025 года и 8% по сравнению с мартом 2024 года.