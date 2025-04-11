Тунис, 11 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Освобождённые из-под стражи в Тунисе россияне вылетят в Москву двумя рейсами 11 апреля. Об этом сообщили посольстве РФ в стране.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Посольство России в Тунисе подтверждает факт освобождения 11 граждан РФ, задержанных в середине ноября 2024 года», — передаёт слов источника ТАСС.

Дипломаты отметили, что освобождённые пребывают в приподнятом настроении, консульские сотрудники помогли им оформить необходимые документы для выезда. Для них также приобрели билеты. По информации посольства, на данный момент россияне находятся в международном аэропорту, они вылетают в Москву в течение дня двумя рейсами.

Ранее 11 апреля следственный судья Туниса принял решение об освобождении 11 россиян. По информации местных СМИ, решение об освобождении принято в результате следствия, в ходе которого была доказана непричастность россиян к терроризму.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

В декабре того же года с российском посольстве в стране заявили, что туристы попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму. Отмечалось, что всех неоднократно допрашивали следователи, но обвинения пока не предъявлены. Россияне находились в пяти разных пенитенциарных учреждениях, всем им предоставили адвокатов и переводчиков.

В марте 2025 года родственник одного из задержанных сообщал, что доступ к ним значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно.