Москва, 11 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Выступающий за Албанию борец Чермен Валиев поблагодарил россиян за поддержку после победы на чемпионате Европы в Братиславе. Комментарий в соцсетях он опубликовал после инцидента, произошедшего на церемонии награждения.

Kadir Caliskan/IMAGO/United World Wrestling/ТАСС Чермен Валиев

Награждавший спортсмена президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обменялся с Валиевым несколькими словами, затем грубо надел медаль ему на шею, а вместо рукопожатия схватил борца за руки. Тот в ответ отмахнулся. Позже Мамиашвили заявил, что недоволен борцом из-за его отказа от российского спортивного гражданства.

«Хочу выразить огромную благодарность всем за поздравления, очень много сообщений со словами поддержки, спасибо, что вы рядом, я это чувствую. Это дает мне большую мотивацию для дальнейших побед и стимул работать еще усерднее», — написал Валиев на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что благодарен своему осетинскому народу, родной стране — России, а также Албании.

Поступок Мамиашвили осудил бывший тренер мужской сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. По его словам, нецензурные выражения и обвинения спортсмена в надуманном предательстве бросают тень на весь спорт.

В финале чемпионата Европы 26-летний Валиев победил россиянина, олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Борцы выступали в весовой категории до 74 кг.

Уроженец Северной Осетии перешёл в албанское спортивное гражданство в 2024 году, после чего выиграл бронзовую медаль на летней Олимпиаде в Париже.