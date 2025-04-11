Борец Валиев поблагодарил россиян за поддержку после инцидента на ЧЕ
Албанский борец Валиев поблагодарил россиян за поддержку после инцидента на ЧЕ
Москва, 11 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Выступающий за Албанию борец Чермен Валиев поблагодарил россиян за поддержку после победы на чемпионате Европы в Братиславе. Комментарий в соцсетях он опубликовал после инцидента, произошедшего на церемонии награждения.
Награждавший спортсмена президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обменялся с Валиевым несколькими словами, затем грубо надел медаль ему на шею, а вместо рукопожатия схватил борца за руки. Тот в ответ отмахнулся. Позже Мамиашвили заявил, что недоволен борцом из-за его отказа от российского спортивного гражданства.
«Хочу выразить огромную благодарность всем за поздравления, очень много сообщений со словами поддержки, спасибо, что вы рядом, я это чувствую. Это дает мне большую мотивацию для дальнейших побед и стимул работать еще усерднее», — написал Валиев на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он добавил, что благодарен своему осетинскому народу, родной стране — России, а также Албании.
Поступок Мамиашвили осудил бывший тренер мужской сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. По его словам, нецензурные выражения и обвинения спортсмена в надуманном предательстве бросают тень на весь спорт.
В финале чемпионата Европы 26-летний Валиев победил россиянина, олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Борцы выступали в весовой категории до 74 кг.
Уроженец Северной Осетии перешёл в албанское спортивное гражданство в 2024 году, после чего выиграл бронзовую медаль на летней Олимпиаде в Париже.