* — движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ

Москва, 11 апреля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) служит инструктор-гомосексуалист (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) из Великобритании, который подвергается насмешкам и избиениям со стороны сослуживцев. Об этом сообщил пленный боец ВСУ Руслан Горбенко, слова которого передаёт Минобороны РФ.

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«У нас есть инструктор из Британии, позывной Британец, он является геем. Спит со своим переводчиком. Ведёт себя мягко, не отвечает уровню инструктора. Другие инструктора над ним шутят и иногда избивают его. Он давно хотел уйти из батальона, но командир полка его почему-то не отпускает», — рассказал пленный.

Горбенко был насильно мобилизован и направлен в батальон «Скала». По его словам, бойцов этого батальона отправляют на убой. Пленный также пожаловался на питание в части и на своего командира, который «щёлкает людей как орешки».

Как передавало ИА Регнум, украинский пленный Артём Кабанов ранее рассказал, что находящиеся на передовой военнослужащие ВСУ через медиков получают доступ к амфетамину. Сначала им предлагают наркотик бесплатно, но затем они, привыкая к нему, начинают покупать его за деньги. Доставку осуществляет украинская «Новая Почта», а военное командование прикрывает эти действия. По его словам, около 30% бойцов употребляли амфетамин.