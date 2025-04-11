Москва, 11 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Гвардии рядовой Виктор Дубина, выполняя боевую задачу, оперативно скорректировал артиллерийское орудие и нанес удар по резервам ВСУ, тем самым заставив противника отступить. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

После того как российские штурмовики выбили ВСУ с укреплённых позиций, противник запросил подкрепление. Дубина, получив координаты о скоплении техники и готовящейся выдвинуться живой силе ВСУ, оперативно навел орудие и выполнил задачу.

«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчётом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков», — сказано в сообщении.

Действия рядового и слаженная координация расчёта позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить боевую задачу, рассказали ТАСС в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта стало известно о подвиге военнослужащего ВС РФ с позывным Юфер, который преодолел 30 км под обстрелами ВСУ, чтобы в одиночку эвакуировать двух раненых товарищей. В феврале один из бойцов получил ранение. До него добрались Юфер и его напарник, однако напарник подорвался на мине-лепестке, и Юферу пришлось спасать двоих товарищей. Раненых он нёс по очереди.

Также в марте жители села Шевченко в ДНР рассказали журналистам, что боец российской армии Виталий с позывным Сухой не задумываясь отдал свою жизнь, закрыв мать с маленьким ребёнком от обстрела ВСУ. Когда начался обстрел, боец находился в доме мирных жителей — он пришёл проведать их и принести подарки. Военный накрыл женщину и ребёнка собой и в результате обстрела погиб. Жители рассказали, что боец должен был вскоре стать отцом — он показывал снимки УЗИ и очень гордился своей дочерью.