Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Петербургский СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расторг контракт с российским защитником и капитаном команды Александром Никишиным. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Сергей Гунеев/РИА Новости Александр Никишин

«Хоккейный клуб СКА и Александр Никишин по обоюдному согласию расторгают контракт, права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что россиянин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз».

Никишин провёл в СКА три сезона, выиграл Кубок Континента — 2023, дважды забирал приз самому результативному защитнику КХЛ, два раза побеждал в Кубке Первого канала. С осени 2023 года он также носил капитанскую повязку клуба.

8 марта Никишин отличился голом в матче с магнитогорским «Металлургом» и помог СКА одержать победу со счётом 4:2.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля СКА также покинул нападающий Евгений Кузнецов, перешедший туда из НХЛ летом 2024 года. А 8 апреля об уходе из СКА объявил российский нападающий Арсений Грицюк.