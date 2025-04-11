Москва, 11 апреля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 235 бойцов в приграничье Курской области. Об этом 11 апреля сообщило Минобороны РФ.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня Курской области.

За весь период боёв на курском направлении противник потерял более 73 645 бойцов, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортёр, 2264 боевые бронированные машины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час разгрома ВСУ в регионе приближается. В этот же день стало известно об освобождении села Гуево Суджанского района — над населённым пунктом был поднят российский флаг.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. По его словам, ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи.