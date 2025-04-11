Москва, 11 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. В 2025 году должник при банкротстве может лишиться даже единственного жилья. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он напомнил, что если у банкрота в собственности только одно жилое помещение, пригодное для проживания его и членов его семьи, то на него, распространяется так называемый исполнительский иммунитет. Оно по общему правилу не будет включаться в конкурсную массу и выставлять на торги, как любое другое недвижимое имущество должника.

Если выяснится, что тот фактически не проживает в своей единственной квартире или доме, у суда есть формальное основание снять защиту с такой недвижимости, пояснила глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Анастасия Ляпунова.

«Существует и ряд других ситуаций, когда единственное жильё могут изъять и продать для расчёта с кредиторами. Одна из них ― когда жильё признается роскошным», ― процитировало «РИА Новости» юриста.

В этом случае, по её словам, учитываются площадь и комфорт помещения, количество проживающих, рыночная стоимость, региональные нормы жилплощади.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от потери единственного жилья в случае признания сделки по его приобретению недействительной. Закон предусматривает случаи, когда через суд оспаривают подозрительные сделки продавца, совершённые за год до признания его банкротом.

По новому закону деньги, которые покупатель заплатил за жильё, в случае признания сделки недействительной необходимо вернуть ему в обход конкурсной массы должника.

28 марта Хамовнический районный суд Москвы вернул квартиру в Хамовниках народной артистке Ларисе Долиной, которую та продала через мошенников. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Долиной. Таким образом артистка добилась признания недействительной сделки по приобретению недвижимости, заключенной с добросовестным покупателем, который также стал жертвой аферистов и оказался обманут примерно на 112 млн рублей.