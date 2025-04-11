Москва, 11 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. На венчурной платформе SberUnity от «Сбера» появилась возможность создавать закрытые инвестиционные клубы и самостоятельно определять состав их участников. Так, участники платформы смогут формировать доверенные сообщества и привлекать соинвесторов для инвестирования в стартапы, не размещая сделки публично.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Такие клубы создают лид-инвесторы — фонды, бизнес-ангелы, инвестиционные сообщества, — у которых есть хотя бы одна открытая сделка.

Подать заявку на вступление в клуб может любой инвестор, зарегистрированный на SberUnity. После присоединения к клубу он получает доступ к сделкам, которые уже отобраны и структурированы опытными игроками рынка.

«Инвесторы заинтересованы в эксклюзивных закрытых сделках со стартапами, где важны доверие, прозрачность и удобство взаимодействия с соинвесторами. На бизнес-ангелов сейчас приходится порядка 60% от числа всех сделок на рынке, и клубы — приоритетный инструмент для них», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, такой кулуарный формат взаимодействия привычен для офлайн-комьюнити, а «Сбер» перенес его в онлайн и встроил в SberUnity. Он подчеркнул, что это важный шаг, который развивает венчурную экосистему страны и формирует комфортную среду для её игроков.

За несколько дней после запуска нового функционала участники SberUnity уже создали четыре инвестиционных клуба и опубликовали семь сделок: лид-инвесторами стали венчурный клуб «Синдикат», международная организация инвесторов Investoro, а также клубы бизнес-ангелов венчурных фондов «Восход» и Kama Flow. Сейчас на платформе зарегистрировано более тысячи бизнес-ангелов, представителей венчурных и семейных фондов.