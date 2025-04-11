Севский район, Брянская область, 11 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. В Севском районе Брянской области часть потребителей осталась без энергоснабжения в результате удара ВСУ по объекту энергетики «Хвощёвская» филиала «Россетей». Об этом 11 апреля сообщил глава региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«11 апреля в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Хвощёвская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» из-за обрыва провода в пролёте опор произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, добавил губернатор.

Ранее 11 апреля в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки нанесли пять ударов по объектам энергетики в четырёх регионах России — ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях. В военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает нарушать мораторий на удары по энергообъектам.

В Курской области при обстреле была разрушена комплектная трансформаторная подстанция. В ЛНР в результате двух атак было разрушено здание склада сетевой компании, ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. В Запорожской области вследствие атаки ударного дрона на электроподстанцию был выведен из строя трансформатор.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. 5 апреля военное ведомство заявило о кратном росте числа атак ВСУ на энергообъекты РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.