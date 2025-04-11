Курская область, 11 апреля, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли подстанцию в Беловском районе Курской области, что привело к нарушению электроснабжения. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что 10 апреля в 09:00 энергообъект в селе Мокрушино подвергся намеренному обстрелу со стороны ВСУ.

«Из-за разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Беловском районе», — указано в сообщении.

За минувшие сутки, добавили в МО, пять российских энергообъектов подверглись атакам. Накануне в посёлке Троицкое в ЛНР в результате обстрела ВСУ было повреждено здание Троицкого участка Сватовского района электросетей и разрушено здание склада республиканской сетевой компании. Ведущий инженер предприятия получил ранения.

Кроме того, ударный украинский дрон атаковал в ЛНР электроподстанцию 110 кВ «Рубежная», что привело к выходу трансформатора из строя.

Незадолго до полуночи другой беспилотник ударил по электроподстанции 35 кВ в селе Пологи Запорожской области, трансформатор был выведен из строя. Без электроснабжения остались больше 7 тыс. жителей шести населённых пунктов.

Рано утром 11 апреля ВСУ обстреляли энергообъект «Хвощёвская» в Брянской области, что привело к обрыву провода и отключению высоковольтной линии. В результате было нарушено электроснабжение бытовых потребителей в Севском районе.

С 25 марта МО РФ ежедневно информирует об атаках на российские энергообъекты, которые ВСУ продолжают вопреки соглашению о прекращении таких ударов. В частности, в ночь на 9 апреля восемь украинских беспилотников были нейтрализованы на подлёте к станции «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает энергоснабжение газопровода «Турецкий поток».

По мнению политолога Никиты Ляховецкого, подобные атаки указывают на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский всеми способами мешает наступлению мира. Перемирие, пояснил эксперт, означать смерть для киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, идею временного моратория на взаимные удары РФ и Украины по энергообъектам предложил 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп. Путин принял предложение и отдал российским военным соответствующий приказ. ВС РФ соблюдают мораторий.

Зеленский согласился с инициативой Трампа, однако в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. Более того, число украинских атак растёт, сообщили 5 апреля в МО РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но реакции со стороны США пока нет.