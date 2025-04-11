Москва, 11 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Участник СВО из Узбекистана 29-летний Кирилл Загородников сражался в рядах добровольческого отряда ВС РФ с начала 2024 года. В сентябре 2024-го парень получил тяжелые ранения — ему оторвало руку и ногу. С декабря он не может получить российское гражданство. После публикации ИА Регнум МВД России и СПЧ обратили внимание на участника СВО. Супруга бойца СВО Анастасия рассказала ИА Регнум, что Кирилл привык все проблемы решать сам и не просить о помощи. Девушка вспомнает, что он даже в зону спецоперации отправился тайно через месяц после свадьбы, чтобы его не пытались отговорить.

ИА Регнум

Кирилл родился и вырос в Узбекистане, но своей родиной всегда считал Россию. Во времена Советского Союза бабушку и дедушку молодого человека отправили работать в Узбекистан. Там же родилась его мама. В Узбекистане парень столкнулся с притеснением по его национальности со стороны этнических узбеков и приехал в Россию. Устроился на стройку, жил в хостеле, где и познакомился с будущей женой, которая работала там администратором.

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«Я работала в хостеле администратором, а Кирилл там жил. Сначала он мне не понравился. Но Кирилл приходил с цветами, ухаживал. Он добивался меня как настоящий мужчина. Мы просто расписались, без белого платья, банкета. Через месяц Кирилл сказал, что ему нужно в Узбекистан — решить вопрос с документами, а потом прислал мне фото в военной форме. Я долго плакала, просила вернуться. Но Кирилл не мог остаться в стороне. Он пошел защищать свою страну», — утирая слезу, говорит Анастасия.

Оказалось, что через месяц после свадьбы Кирилл подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Он не стал рассказывать о своих планах Насте, потому что боялся, что она сможет слезами и мольбами отговорить его, поэтому решил сделать всё втайне. Спустя несколько месяцев пришло страшное известие: Кирилл с сослуживцами подорвались на мине.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/DJGlwQ4Wp" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кирилл. Участник СВО

«Мы ехали на квадроцикле в 15 километрах от передовой и наехали на мину. Хлопок. В глазах потемнело, потом посветлело. Почувствовал кровь, и онемели нога и рука. Смотрю, а вместо ноги и руки у меня торчат кости. Я подумал, что меня сейчас возьмут в плен», — поделился Кирилл.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/o0P4X5BPV" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кирилл про протезы

Кирилл рассказал, что когда ехал на СВО, то был готов погибнуть. Молодой человек боялся не смерти, а попасть в плен к ВСУ. Чтобы не сдаваться в плен, Кирилл всегда носил с собой гранату. Боец вспоминает, что после взрыва решил, что они в окружении и его сейчас без руки и ноги возьмут в плен, поэтому он достал гранату и крикнул товарищам, чтобы отошли подальше, чтобы взрывная волна накрыла только вэсэушников.

ИА Регнум

«У меня под бронежилетом была граната, чтобы подорваться и не попасть в плен. Я увидел вместо руки и ноги кости и уже достал гранату, но парни подбежали, отобрали гранату, пережгутовали, эвакуировали меня в полевой госпиталь. У меня был бред, но ребята меня спасли от глупости. Уже из госпиталя на вертолете меня привезли в Ростов-на-Дону, потом в Москву», — вспомнил Кирилл.

В московском госпитале Настя ежедневно навещала Кирилла. О его ранении знала только супруга, матери о своей боли и травмах Кирилл не рассказывал больше полугода, не хотел, чтобы она волновалась.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1JGQYr7Gx" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Анастасия, жена Кирилла

«Я звонил ей, и Настя звонила. Говорили, что всё хорошо. Мама у меня сильная, но я не хотел, чтобы она переживала. Она была одна в Узбекистане, ее никто бы не поддержал на месте. Никто бы не успокоил», — поделился Кирилл.

Но в какой-то момент мать Кирилла начала догадываться, что пара от неё что-то скрывает. Кириллу и Насте пришлось всё рассказать. Мама приехала сразу же, как узнала о ранении. Кирилл вспоминает, что мать сначала его сильно отругала за то, что он скрывал от неё правду, но потом крепко обняла и заплакала.

После выписки из госпиталя парень купил себе токарный станок, на котором научился работать не имея конечностей. Токарное мастерство стало для него любимым хобби. Со временем мужчина нашел себе ученика, которого обучает своему ремеслу. Также Кирилл активно занимается спортом: отжимается, подтягивается на турнике.

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Кирилл и Анастасия живут в Подмосковье — снимают небольшую комнату. Анастасия мечтает о том, чтобы прогуляться с мужем, держась за руки. Сейчас Кирилл передвигается либо на коляске, либо на костыле, который держит в одной руке.

«Хочу погулять по Москве с женой и с мамой. Хочу показать им город, покататься в метро, погулять по музеям», — поделился Кирилл.

Пара мечтает о детях, но для этого Кириллу необходимо получить все необходимые документы и протезы, чтобы иметь возможность работать и открыть собственное дело.

После публикации ИА Регнум МВД России и СПЧ обратили внимание на проблему участника СВО Кирилла Загородникова. Пресс-секретарь ведомства Ирина Волк сообщила, что МВД России будет оказывать максимальное содействие данному гражданину в вопросах приобретения российского гражданства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при подаче документов на гражданство Кириллу задавали множество вопросов, не связанных с СВО. У мужчины спрашивали, есть ли у него родственники россияне, а также выдали ему огромный список документов, которые нужно собрать.