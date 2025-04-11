Москва, 11 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. В России мошенники используют схему с предложением якобы ускорить интернет для получения доступа к персональным данным пользователей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно её ускорить», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, действуя по инструкции злоумышленников, граждане рискуют установить на своё устройство вредоносное ПО, которое в том числе может быть использовано для получения доступа к их платёжным средствам.

В министерстве также привели в пример ситуацию с жительницей Нижнего Новгорода, у которой мошенники запросили демонстрацию экрана и из неё узнали коды авторизации. В МВД подчеркнули, что данная схема уже активно применялась летом 2024 года, однако и в настоящее время не потеряла актуальность.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МВД предупредили, что телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», затем отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.