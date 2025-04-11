Салехард, 11 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Урок мужества состоялся для школьников образовательного центра «Полярная звезда» в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие провели волонтеры «Тюменнефтегаза» (входит в структуру «Роснефти») в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Урок мужества состоялся в образовательном центре «Полярная звезда»

Участниками мероприятия стали дети из «Движения первых», Юнармии, кадеты и школьники из поискового отряда «Семидесятая весна», которые в ближайшие дни отправятся на экскурсию на места Сталинградской битвы. Они обсудили исторические события военных лет и подвиги героев-земляков.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Урок мужества состоялся в образовательном центре «Полярная звезда»

Ребята узнали о великих сражениях, о том, что каждый день войны был подвигом миллионов человек, которые своими жизнями ковали победу как на фронте, так и в тылу. Волонтеры также организовали квиз и передали в библиотечный фонд центра книги «Девять великих битв 1941–1945». «Тюменнефтегаз» поддержал выпуск этого исторического издания, которое содержит исторические сведения и фотографии.