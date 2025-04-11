Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Петербурге, сообщает ТАСС.

Александра Подервянская/ТАСС Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (справа) у гостиницы «Гранд отель Европа».

По данным корреспондента агентства, глава РФПИ со спецпосланником американского лидера уехали в кортеже от гостиницы в неизвестном направлении.

Ранее информацию о прибытии в Россию Уиткоффа подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в случае, если Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом будет проинформировано отдельно.

Позже пресс-секретарь президента сообщил о том, что сегодня, 11 апреля, Путин будет работать в Санкт-Петербурге, где проведёт совещание по вопросам развития военно-морского флота России.

Как передавало ИА Регнум, первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провел переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, а после Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф 13 марта встретился в Москве с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи представитель американской стороны передал РФ дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.