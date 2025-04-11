Москва, 11 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В Москве началась проходка правого перегонного тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Тоннель располагается между станциями «Рублёво-Архангельское» и «Липовая роща».

«Щит «Виктория» должен пройти порядка 2,3 км, в том числе около 200 м под руслом Москвы-реки», — отмечено в публикации.

Собянин также уточнил, что в феврале стартовали работы по проходке левого тоннеля, в которых задействован комплекс «Натали».

Рублёво-Архангельская линия метро свяжет два деловых квартала — Москва-Сити и деловой кластер «СберСити» в Рублёво-Архангельском. На будущей линии метрополитена планируются пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.

Как передавало ИА Регнум, в начале января Собянин также сообщил, что к 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь из них уже открыли в 2024 году и ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет. Он добавил, что в 2026 году будут открыты первые станции на Рублёво-Архангельской линии метро.