Париж, 11 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Франции составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО с Россией, пишет 11 апреля местная газета Le Figaro.

Global Look Press/Alexander Welscher/dpa

По информации журналистов, в 2024 году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции. Их целью было обновление карт местности. При этом особое внимание бойцы уделяли картографии Фокшанских ворот — коридора между предгорьями Карпат и Дунаем, который, как утверждают в НАТО, якобы может использовать российская армия для наступления.

Как отметил командир подразделения полковник Гийом Шмидт, в условиях боевых действий войска должны быть приведены в готовность даже при подавлении спутниковых сигналов. Полковник заявил, что военные стран НАТО должны понимать, где они могут разместить системы вооружения, а также учитывать подходящие маршруты для передвижения техники.

«С помощью заранее определённых ориентиров на местности силы смогут точно определять свое местоположение и выполнять боевые задачи», — заключил он.

В публикации отмечается, что результатом совместной работы французских военных топографов и Национального агентства картографии Румынии стала трёхмерная карта местности. Она содержит ценную для армии информацию.

5 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва якобы стала угрозой для всей Европы. По его мнению, «агрессия России не знает границ», а сама страна якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Тогда глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что РФ не является угрозой для Франции, а разговоры об этом просто пропагандистский миф. Он также утверждал, что некоторые политики намеренно запугивают граждан, чтобы потом «просить у них деньги на вооружения и отправку военных на Украину».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах после Украины напасть на Европу, назвав это чушью и бредом. Глава государства подчеркнул, что западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов.