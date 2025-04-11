Москва, 11 апреля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшую неделю, в период с 5 по 11 апреля, уничтожили 1,2 тыс. беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 50 974 беспилотных летательных аппарата украинских формирований, 601 зенитный ракетный комплекс, почти 22,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, почти 23,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, около 34 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО 10 апреля сбили 200 беспилотников ВСУ, а также девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

В тот же день российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома противника и складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1375 человек.

9 апреля российские средства ПВО сбили 333 беспилотника ВСУ, в том числе 158 — вне зоны проведения специальной военной операции. Также уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.