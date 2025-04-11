Москва, 11 апреля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в трех регионах — в Курской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Активными действиями [подразделения группировки войск «Север»] освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. <…> Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении МО.

За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1,2 тыс. беспилотников ВСУ. Также ПВО сбило 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 50 974 беспилотных летательных аппарата украинских формирований, 601 зенитный ракетный комплекс, почти 22,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, почти 23,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, около 34 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

11 апреля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки войск «Запад». Командующие доложили ему о текущей обстановке, обеспечении военных в зоне проведения спецоперации и характере действий украинских сил в зоне ответственности группировки.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны на 14 марта, российские войска за неделю освободили 28 населённых пунктов Курской области. Также ведомство сообщило об освобождении в указанный период населённого пункта Новенькое в Сумской области.

С начала года под контроль России перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении.