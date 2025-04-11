Москва, 11 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов по целям на Украине. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

Станислав Красильников/ТАСС

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками.

«Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — сказано в сообщении.

Также военное ведомство проинформировало, что за неделю российскими войсками были освобождены четыре населённых пункта в ДНР, Курской и Сумской областях. В указанный период средства ПВО сбили 1,2 тыс. беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 28 марта по 3 апреля Вооружённые силы России нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре украинских формирований. Поражалась, в частности, инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

В ночь на 6 апреля российские военные нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения украинских формирований. Были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве дронов для ВСУ.