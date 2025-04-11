Москва, 11 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. В России объявили открытие отбора на четвертый сезон телешоу «Классная тема!», который посвящен современным учителям. Об этом сообщает пресс-служба шоу.

пресс-служба телешоу «Классная тема!»

«Телеканал «Россия», Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке компании VK проводят всероссийский отбор участников четвертого сезона телешоу «Классная тема!». Проект, посвящённый современным учителям, был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призван показать стране самых ярких современных педагогов, а также подчеркнуть важность профессии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поучаствовать в телешоу могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны. Для этого претендентам необходимо пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Прием заявок продлится до 31 мая включительно.

Победителем проекта станет учитель, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз — цикл образовательных передач на федеральном канале.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, проект вдохновляет педагогов по всей стране раскрывать свой потенциал, а их учеников — стремиться к новым знаниям. Он выразил уверенность в том, что каждый участник сможет продемонстрировать свой талант и профессионализм, представить, насколько разнообразным и увлекательным может быть образовательный процесс.

«Для участников предусмотрены ценные подарки и номинации от государственных корпораций «Росатом» и «Ростех», а также от корпорации «СИБУР Холдинг», АО «Издательство Просвещение», платформы «Сферум». Финалисты станут участниками научно-просветительских поездок в регионы присутствия предприятий и увидят знаковый зарубежный проект в действии», — отметили в пресс-службе телешоу.

В 2024 году в проекте «Классная тема!» приняли участие шесть тысяч пятьсот педагогов со всей страны. 35 учителей — по пятеро по каждому из семи предметов — вышли в полуфинал. Победителем стала учитель химии из Мордовии — Екатерина Чугунова, с которой скоро выйдет авторская передача «Классная тема. Просто о сложном».

Как передавало ИА Регнум, 28 марта был открыт прием заявок на V Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), который будет проходить в Москве с 1 по 3 октября.