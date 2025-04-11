Уфа, 11 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) состоялась первая открытая олимпиада для школьников. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в УГНТУ. Олимпиаду провела АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Открытая олимпиада для школьников прошла в Башкирии

В олимпиаде приняли участие более 100 школьников из Уфы и других городов и районов Башкирии. Учащиеся 10–11-х классов могли проверить свои знания по химико-математическому и физико-математическому направлениям.

Награждение победителей состоится на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Уфе 18 апреля. На ярмарке «Башнефть» также даст победителям возможность пройти «нефтяной квест», который посвящен профессии нефтяника. Проведение Олимпиады «Роснефти» в УГНТУ планируется на ежегодной основе с расширением количества участников.

В УГНТУ и УТЭК действует шесть корпоративных групп «Башнефти» по разным направлениям подготовки, включая технику переработки твердого топлива, нефти и газа, проектирование и эксплуатацию оборудования нефтегазопереработки, нефтегазовую геологию, геофизику и другие. В профильных группах студенты совмещают работу на производстве с обучением по индивидуальному графику. Подготовка проводится с привлечением преподавателей-экспертов из числа работников «Башнефти».

В партнерстве с предприятиями «Башнефти» в УГНТУ созданы базовые кафедры: «Технология нефтехимических процессов», «Сварка нефтегазовых сооружений», «Башнефть — Переработка» и «Башнефть — экологический инжиниринг».