Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 апреля будет работать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Сегодня работаем в Петербурге», — сказал Песков.

Путин проведёт совещание по вопросам развития военно-морского флота России.

Ранее 11 апреля сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Петербург. Песков подтвердил, что Уиткофф прибыл в Россию, и допустил, что Путин проведёт встречу с ним.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске президент заявил, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы. Путин добавил, что будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей и улучшаться их характеристики.

21 марта помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил развитие Военно-морского флота с представителями федеральных министерств и ведомств, а также соответствующих организаций. На заседании отмечалось, что стратегия развития ВМФ будет основана на базовых принципах строительства флота, учитывать опыт спецоперации, современное состояние и прогноз развития военно-политической обстановки в мире.

19 марта министр обороны РФ Андрей Белоусов, поздравляя моряков-подводников с профессиональным праздником, отметил, что качественное обновление российского подводного флота позволит эффективно реагировать на любые угрозы и вызовы и отражать любое военно-политическое давление извне.