Москва, 11 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Сотни поклонников творчества рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пришли на церемонию прощания, проходящую в столичном районе Лефортово.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Люди перед началом церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) в храме Петра и Павла в Лефортово

Прощание с музыкантом началось в храме Петра и Павла в 12:00 мск. Сообщается, что число посетителей составляет около 500 человек, а очередь «тянется от самого метро».

Помимо поклонников, проститься с Техником также пришли члены его семьи, коллеги и близкие друзья.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958827" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Паша Техник», — скандируют поклонники рэпера, которые пришли проститься с ним

27 марта 40-летнего рэпера в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в одну из больниц Пхукета в Таиланде. Его ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером скончался. Согласно заключению, причина смерти Павла Ивлева — септический шок. Было также и несколько других отягчающих обстоятельств.