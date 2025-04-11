Проститься с Пашей Техником у храма в Москве пришли сотни поклонников
Прощание с Пашей Техником проходит в храме Апостолов Петра и Павла в Лефортово
Москва, 11 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Сотни поклонников творчества рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) пришли на церемонию прощания, проходящую в столичном районе Лефортово.
Прощание с музыкантом началось в храме Петра и Павла в 12:00 мск. Сообщается, что число посетителей составляет около 500 человек, а очередь «тянется от самого метро».
Помимо поклонников, проститься с Техником также пришли члены его семьи, коллеги и близкие друзья.
27 марта 40-летнего рэпера в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в одну из больниц Пхукета в Таиланде. Его ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.
4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером скончался. Согласно заключению, причина смерти Павла Ивлева — септический шок. Было также и несколько других отягчающих обстоятельств.