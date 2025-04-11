Москва, 11 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Суд оштрафовал рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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«Постановлением Бутырского районного суда Москвы Андрей Меньшиков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Рэпера оштрафовали за невыполнение в установленный срок предписания либо предупреждения органа, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах.

Другие подробности решения пресс-служба суда не огласила.

Минюст признал Лигалайза иноагентом 27 декабря 2024 года. Тогда в ведомстве отметили, что рэпер распространял недостоверную информацию о политике российских властей, а также фейки об армии.

По данным открытых источников, в 2023 году Меньшиков переехал в Литву. Перед этим он опубликовал клип, осуждающий спецоперацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля 2025 года правоохранители сообщили, что рэпер-иноагент не оплатил в России кредиты и налоги, а общая сумма задолженности превышает 400 тыс. рублей. Исполнительные производства о взыскании задолженности с исполнителя открыли еще в 2024 году. В двух случаях он задолжал по кредитам, ещё в двух — по налогам и сборам.

Также, по данным банка Федеральной службы судебных приставов, в отношении рэпера были прекращены три исполнительных производства в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества. Одно из производств касается задолженности по кредитам на сумму около 291,6 тыс. рублей, ещё два — задолженностей по налогам и сборам.