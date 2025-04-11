Курск, 11 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Об этом 11 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Telegram/Александр Хинштейн

«Атаке украинских дронов сегодня подверглось село Быканово Обоянского района. В результате ударов БПЛА повреждения зафиксированы в 16 жилых домах, здании школы, котельной — выбиты стёкла, посечены фасады», — написал он в Telegram-канале.

Также повреждения получили шесть автомобилей и один трактор. На данный момент сапёры завершили проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено. Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий атак ВСУ.

Врио главы региона уточнил, что пострадавших и серьёзных разрушений в результате киевской агрессии нет. Кроме того, Хинштейн призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

В течение суток ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетики в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях. В Курской области при обстреле была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения остались потребители в Беловском районе.

За ночь силы противовоздушной обороны поразили на территории России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 25 вражеских дронов сбили над Курской областью, ещё пять — над Белгородской.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Международный общественный трибунал по преступлениям украинских формирований и их пособников представил отчёт, подтверждающий, что бойцы ВСУ системно убивали мирных жителей Курской области.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада, закрывающие глаза на зверства ВСУ, таким образом покрывают преступления киевского режима. Она также заявила, что замолчать или скрыть преступления украинских военных на территории Курской области не получится, возмездие обязательно настанет.