Москва, 11 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 11 апреля вручил награды отличившимся бойцам группировки российских войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны.

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«За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия ― Георгиевский крест IV степени», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

В ходе совещания, которое Белоусов провёл в пункте управления группировки ВС РФ, глава Минобороны заслушал доклады о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне проведения спецоперации и характере действий противника.

Также министру рассказали об особенностях применения современных беспилотников различного назначения, которые используются как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки военнослужащим материально-технических средств на передовые позиции.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Белоусов вручил государственные и ведомственные награды женщинам, служащим в ВС России, за мужество и отвагу при выполнении воинского долга. К наградам были представлены, в частности, военные медики, психологи, связисты, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

1 апреля на передовой в зоне проведения спецоперации боевые государственные награды вручили военнослужащим 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Запад». Бойцов наградили медалями «За отвагу» и медалями Жукова за самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач, сопряженных с риском для жизни. Вручал награды командир одного из артиллерийских подразделений.

В конце февраля группировку российских войск «Запад» проинспектировал начальник Генерального штаба Вооружённых сил России ― первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Он посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Кузовлев, а также командир дивизии доложили главе Генштаба о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.