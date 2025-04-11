Москва, 11 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. ВСУ за сутки нанесли пять ударов по объектам энергетики в РФ. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Удары были нанесены по объектам в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — отметили в Минобороны.

В Брянской области в результате обстрела энергообъекта «Россетей» из-за обрыва провода в пролёте опор произошло отключение высоковольтной линии, часть потребителей осталась без электроснабжения.

В Курской области при обстреле была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения остались потребители в Беловском районе.

В ЛНР в результате двух атак было повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада сетевой компании. Ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения. Кроме того, в результате атаки ударного БПЛА на электроподстанцию 110 кВ «Рубежная» был выведен из строя трансформатор.

В Запорожской области вследствие атаки ударного дрона на электроподстанцию 35 кВ «Пологи» был выведен из строя трансформатор, без электроснабжения остались более 7 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. При этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. 5 апреля военное ведомство заявило о кратном росте числа атак ВСУ на энергообъекты РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.