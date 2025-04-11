Москва, 11 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 11 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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По словам министра, возвращение Украины к границам 1991 года, как этого требует глава киевского режима Владимир Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает «существами».

«Он не раз об этом говорил ещё до начала специальной военной операции. Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда», — сказал Лавров по итогам СМИД СНГ.

Глава МИД также отметил: это же понимание есть и у представителей администрации американского лидера, которые неоднократно говорили, что Зеленскому придётся пойти на территориальные уступки.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Киев не намерен уступать территории в случае заключения мирного соглашения с Россией. 3 апреля Зеленский заявил, что Украина готова пойти на компромисс в территориальных уступках. По его словам, этот вопрос должен решиться дипломатическим путём.

При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков подтвердил, что Украина никогда не сможет вернуть территории, потерянные в ходе конфликта с Россией. Он добавил, что ситуация развивается в пользу Москвы, поэтому Киев продолжит терять территории, если будет затягивать боевые действия. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц ранее заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, «очевидно», придётся пойти на территориальные уступки.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. 26 февраля президент США заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в феврале в очередной раз напомнил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны. Путин ранее отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются историческими территориями России.