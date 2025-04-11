Москва, 11 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Ко Дню космонавтики в мессенджере МАХ появился анимированный стикерпак с космонавтами «Роскосмоса». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба MAX.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В наборе из 12 3D-стикеров есть, в частности, герой, которому снится «трава у дома» (по аналогии с известной песней группы «Земляне»), а также космонавт, забивающий 895-ю «звёздную» шайбу. Этот стикер отсылает к рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Каждый стикер привязан к определённому эмодзи. Бета-версия цифровой платформы МАХ уже появилась в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay.

«​ВКонтакте» ранее сообщала, что цифровая платформа MAX должна стать отечественным аналогом китайской платформы WeChat. На первом этапе в MAX доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов, система онлайн-записи и платёжная система. В дальнейшем там появятся государственные и другие сервисы для решения повседневных задач.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошёл установленное в 1999 году достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки. Во время торжественной церемонии хоккеист поблагодарил русских. Президент Владимир Путин направил Овечкину поздравительную телеграмму. Глава государства назвал достижение хоккеиста выдающимся и отметил, что оно стало не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.