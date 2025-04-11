Пекин, 11 апреля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. КНР увеличивает пошлины на американские товары до 125%, сообщает пресс-служба китайского минфина.

AP/TASS

«Скорректировать тарифную ставку и повысить ее с 84% до 125%», — говорится в сообщении китайского ведомства.

Как следует из заявления, тарифная комиссия госсовета КНР приняла такое решение в связи с введением со стороны США аномально высоких тарифов, «серьезно нарушающих международные экономические и торговые правила, а также здравый смысл».

В Пекине также назвали действия Белого дома политикой запугивания.

10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая со 125% до 145%. Причины повышения в Белом доме не уточнили.

В начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин на товары из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В свою очередь, китайская сторона в ответ на это приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Тогда Трамп заявил о повышении пошлин до 125%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.

Западные СМИ сообщили, что многие американские потребители начали запасаться продуктами на фоне введённых Трампом пошлин.