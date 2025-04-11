Алма-Ата, Казахстан, 11 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Странам Средней Азии было бы проще перетерпеть Каю Каллас на посту главы дипломатии Европейского союза (ЕС), чем терпеть ущерб от антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания совета министров иностранных дел стран СНГ.

EPA/AMER KAJMOVIC/TASS Кая Каллас

«Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу», — отметил глава ведомства.

Лавров также назвал смешным то, что Каллас замалчивает гораздо более существенный ущерб, который терпят от антироссийских санкций другие страны ЕС, в частности Эстония.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Каллас приняла участие в 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия, которая прошла в Ашхабаде. Она признала, что антироссийские санкции наносят вред экономикам государств Центральной Азии. При этом дипломат отметила, что нельзя допускать обхода этих санкций через данный регион, и подчеркнула, что санкции будут только расширяться.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Глава государства также подчёркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.