Вашингтон, 11 апреля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании American Airlines, на борту которого находились члены палаты представителей США, столкнулся на земле с другим воздушным судном в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом 10 апреля сообщил телеканал NBC News.

Global Look Press/Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/

По данным авиакомпании и Федерального управления гражданской авиации, оба самолёта принадлежат компании American Airlines.

«Самолёт рейса 5490 American Eagle <…> столкнулся на рулёжной дорожке с бортом, выполнявшим рейс 4522 Republic Airways», ― говорится в заявлении авиакомпании.

Уточняется, что один лайнер задел другой законцовкой крыла. Оба воздушных судна ― Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 ― были заменены для того, чтобы провести техническую проверку. В результате происшествия никто не пострадал.

По меньшей мере четверо политиков ― Грегори Микс, Ник Лалота, Грейс Мэн и Джош Готтхаймер ― подтвердили в социальных сетях, что они были в одном из лайнеров. О том, что находились на борту протараненного лайнера, также заявили представители конгресса США Адриано Эспайлат и Ричи Торрес, оба демократы из Нью-Йорка.

Рейс 5490 готовился к вылету в международный аэропорт Чарльстона в Южной Каролине, а другой самолёт должен был вылететь в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку.

На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. В самолёте было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Посольство РФ в США 1 февраля официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном.

19 февраля в региональном аэропорту Марана, расположенном к северу от города Тусона в американском штате Аризона, в воздухе столкнулись два легкомоторных самолёта ― Lancair 360 MK II и Cessna 172S. В результате погибли как минимум два человека.