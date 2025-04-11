Москва, 11 апреля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. «Газпром капитал» закрыл книгу заявок по выпуску локальных облигаций в евро с расчетами в рублях объемом 350 млн евро на срок три года по ставке 7,75% с ежемесячной выплатой купона. Размещение назначено на 15 апреля.

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Как отметил первый вице-президент, глава блока рынков капитала «Газпромбанка» Денис Шулаков, выпуск в евро «Газпрома» стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций.

Находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество «Газпрома», подчеркнул Шулаков. Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 б. п.

По итогам переподписки «Газпром капитал» принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов.

Организатором и агентом по размещению выступит «Газпромбанк».