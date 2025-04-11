Москва, 11 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. В последнее время ситуация вокруг Украины стремительно развивается, и поэтому важно отслеживать и анализировать всю информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сейчас все новости важно отслеживать, анализировать информацию, пытаться понять последствия для тех или иных событий, что касается непосредственно нас», — ответил он на вопрос, наблюдает ли Москва за переговорами между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

По словам Пескова, в настоящее время ситуация вокруг Украины стремительно развивается.

Как передавало ИА Регнум, украинская делегация с 11 по 12 апреля может прибыть в Вашингтон для переговоров с американской стороной по сделке о редкоземельных металлах.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что руководство Украины не хочет принимать условия сделки по добыче полезных ископаемых, навязываемые США, чтобы не лишиться контроля над ресурсами страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что одобрение главой киевского режима Владимиром Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.