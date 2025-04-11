Москва, 11 апреля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Телефонные мошенники придумали новую схему в несколько этапов с прерыванием звонка, чтобы вызвать доверие у жертвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова директора продукта одного из телефонных операторов Андрея Бийчука.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мошенники действуют в несколько этапов и создают максимально доверительный контакт, чтобы у жертвы не осталось сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации. <…> В разгар разговора — резкое прерывание связи. Это может быть искусственно», — сказал Бийчук.

По его словам, в остальном до момента прерывания связи разговор строится классическим способом — звонок может поступить с подменного номера, например якобы из банка, полиции, ФНС, а далее звучат фразы «вы пострадали от мошенников», «по вашему паспорту оформлен кредит», «мы расследуем преступление».

После чего заранее во время сброса настроенный мошенником автоответчик предупреждает жертву: «Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS». В случае бездействия мошенники угрожают блокировкой банковских карт или номера.

После жертве приходит СМС с коротким текстом, содержащим номер, и наступает второй этап со звонком на указанный телефон, где мошенники подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают жертву в том, что они ее спасли, просят передать личные данные якобы для проверки и уговаривают перевести деньги на «безопасный счет», с которого далее они поступают мошенникам.

Таким образом, по словам Бийчука, создается иллюзия присутствия доверенной службы, из-за чего жертва сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли.

Как передавало ИА Регнум, самым распространённым способом кражи средств россиян назвали фишинг, а в числе самых распространённых схем находятся социальная инженерия и NFC-клоны карт.

Ранее в МВД предупредили, что телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», затем отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.