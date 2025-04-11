Москва, 11 апреля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Сегодня будет совещание по вопросам развития Военно-морского флота Российской Федерации, чрезвычайно важное», ― отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта российский лидер в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске заявил, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы, которой страна является на протяжении нескольких веков.

Президент добавил, что будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей, будут улучшаться их характеристики, чтобы они отвечали требованиям сегодняшнего дня.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 19 марта заявил, что качественное обновление российского подводного флота позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне. Министр отметил, что мощь и технологичность российского подводного флота являются результатом достижений отечественной научно-инженерной мысли, самоотверженного труда ученых, кораблестроителей и рабочих.

21 марта помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил развитие Военно-морского флота с представителями федеральных министерств и ведомств, а также соответствующих организаций. На заседании отмечалось, что стратегия развития ВМФ будет основана на базовых принципах строительства флота, учитывать опыт спецоперации, современное состояние и прогноз развития военно-политической обстановки в мире.