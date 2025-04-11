Москва, 11 апреля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Ситуация на переговорном треке США и Украины меняется с каждым днём, важно отслеживать всё, что может затронуть Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

«Сейчас много развития в течение одних суток происходит. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, будут ли в Кремля следить за американо-украинскими переговорами по редкоземельным металлам.

Он подчеркнул, что необходимо отслеживать все новости и анализировать всю информацию, чтобы понять последствия для тех или иных событий, которые непосредственно касаются России.

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что 11 апреля в Вашингтоне состоятся консультации по теме редкоземельных минералов. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители киевского режима 11 и 12 апреля будут обсуждать в США соглашение по украинских недрам.

Министр финансов США Скотт Бессент в недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, в конце февраля посетивший Белый дом, устроил там скандал и сорвал сделку, которая могла бы стать самой лёгкой в мире. По словам Бессента, в Вашингтоне всё подготовили для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине, но Зеленский разрушил этот замысел.

Сам Зеленский заявил, что ему не понравилось поведение Бессента в Киеве 12 февраля. Американский министр откровенно требовал подписания соглашения, тогда как в Киеве рассчитывали на «обсуждение на равных», а не как с «третьесортной страной», пояснил Зеленский.

Газета The Wall Street Journal 1 апреля написала, что киевский режим не хочет принимать навязываемые США условия сделки по добыче полезных ископаемых, так как боится потерять контроль над природными ресурсами. Отмечалось, что вместе с тем украинская сторона опасается раздражать президента США Дональда Трампа.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, если Зеленский одобрит сделку с американцами по полезным ископаемым, то его просто «повесят на Майдане». При этом в случае отказа от соглашения Вашингтон сам уничтожит бандеровский режим Зеленского, уверен он.