Москва, 11 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Если будет встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, то Кремль об этом сообщит. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Администрация Президента России

«Если будет, мы сообщим», — ответил спикер Кремля на вопрос журналистов о встрече.

Песков также подтвердил, что самолёт Уиткоффа приземлился в России.

Как передавало ИА Регнум, в первый раз Уиткофф прибыл в Москву 11 февраля. После его переговоров с Путиным состоялся обмен заключёнными: из российской тюрьмы был освобождён американец Марк Фогель, а из США на родину вернулся россиянин Александр Винник.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Там состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с главой государства. Песков тогда сообщил, что в ходе встречи представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа.

Более того, Уиткофф также участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня, прошедших в Эр-Рияде 24 марта. А через несколько дней он принял в Вашингтоне генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, возглавлявшего делегацию РФ на переговорах.