Москва, 11 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Zuma/TASS Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф

«Да, я подтверждаю. Он [Стив Уиткофф] действительно прилетел в Россию», — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что Кремль проинформирует, если Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф вылетел в Россию. По данным издания, 11 апреля может состояться его встреча с Путиным. Это будет третья встреча российского лидера и Уиткоффа, отметил портал. Позже данные сервиса Flightradar свидетельствовали о том, что самолёт из США того же типа, что и у спецпосланника американского президента Дональда Трампа, приземлился в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, первый визит Уиткоффа в российскую столицу состоялся 11 февраля. Переговоры по обсуждению возвращения бывшего сотрудника посольства СШАМарка Фогеля прошли успешно, а затем Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда прошла его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи представитель американской стороны передал РФ дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.

Уже 24 марта Уиткофф участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде, а 3 апреля спецпосланник Трампа принял в Вашингтоне гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, возглавлявшего делегацию РФ на переговорах.