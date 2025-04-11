Алма-Ата, Казахстан, 11 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Российская сторона предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот» ещё до переговоров в Эр-Рияде, однако ответа пока не последовало. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Такое предложение мы сделали ещё до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы её восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели», — ответил он на вопрос о возобновлении авиасообщения.

Лавров подчеркнул, что возобновление авиасообщения должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций. Он уточнил, что во время консультаций в Стамбуле российская делегация также затрагивала данный вопрос, однако, по его словам, он пока не обладает информацией, были ли по нему какие-то подвижки.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавивший российскую делегацию на консультациях в Стамбуле, также сообщал, что вопрос возобновления прямого авиасообщения будет затронут в ходе встречи.

Он также указал, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже позволили сторонам продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам двух стран и смягчения режима их поездок.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США.