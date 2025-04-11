Москва, 11 апреля, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Подразделения российских войск ведут бои за четыре населённых пункта на изюмском направлении. Об этом 11 апреля министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил командующий группировкой российских войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В четырёх населённых пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению», — отметил генерал.

Он добавил, что всего с начала года на изюмском направлении освободили 18 населённых пунктов, более 330 кв. км территории.

О ситуации на линии соприкосновения, а также о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне проведения спецоперации и характере действий противника в зоне ответственности группировки российских войск «Запад» главе Минобороны доложили во время совещания, которое Белоусов провёл на пункте управления группировки ВС РФ.

Министру рассказали об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, используемых как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки военнослужащим материально-технических средств на передовые позиции.

Как передавало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 29 марта сообщил, что боевые действия начались в окрестностях одного из важнейших узлов украинской обороны на участке фронта в ДНР ― города Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, украинские военные пытаются контратаковать российские подразделения.

Пушилин добавил, что ВСУ, как ранее на подступах к Дзержинску, пытаются совершать контратаки.

2 апреля военные российской группировки войск «Запад» уничтожили беспилотником самолётного типа «Молния» расчёт дронов, пункт размещения личного состава и бронетехнику украинских формирований на территории Харьковской области.

7 апреля на харьковском направлении российские танкисты группировки «Север» уничтожили огневые позиции украинских военных, сорвав ротацию подразделений Вооружённых сил Украины. Танкисты работали с закрытой огневой позиции с помощью осколочно-фугасных снарядов. Все цели ВСУ были успешно уничтожены, что подтвердили операторы БПЛА.