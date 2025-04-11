Москва, 11 апреля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Под контроль России с начала года перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении. Об этом командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлёв доложил министру обороны России Андрею Белоусову.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Всего с начала года на изюмском направлении освобождено 18 населённых пунктов, более 330 квадратных километров территорий», — сказал Кузовлёв, слова которого приведены в Telegram-канале МО РФ.

В четырёх населенных пунктах, добавил генерал-полковник, в настоящее время идут бои.

Белоусов 11 апреля провёл совещание на пункте управления группировки войск «Запад». Командующие доложили ему о текущей обстановке, обеспечении военных в зоне проведения спецоперации и характере действий украинских сил в зоне ответственности группировки.

Подразделения группировки «Запад» действуют на территории ДНР, ЛНР и Харьковской области, в которой Изюм является третьим по величине городом. 1 октября 2024 года российские военные освободили в Изюмском районе первый населённый пункт — село Вишнёвое.

28 марта 2025 года МО РФ проинформировало об освобождении села Красное Первое в Купянском районе Харьковской области. По словам главы российской областной администрации Виталия Ганчева, контроль над селом позволит выровнять линию фронта на этом направлении. Армия России продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, отметил он.