Москва, 11 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Готовность Великобритании отправить на Украину своих военных — часть новой тактики в отношении России. Лондон решил играть в долгую, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик «РИА Новости».

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По его словам, британцы поняли, что на поле боя Россию не сломить, потому и изменили тактику. Они хотят вооружить то, что останется от Украины, учитывая при этом, что местные нацисты с избытком мотивированы на агрессию.

«Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность страны на грани войны будет невысокой. Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию», — сказал Белик.

Парламентарий добавил, что Британия и страны ЕС будут использовать любую возможность для введения новых антироссийских санкций. При этом Москве будут навязывать угрозу военного конфликта с Киевом в стремлении не допустить, чтобы Россия развивалась в условиях мирного времени.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Британия может отправить своих военных на Украину на срок до пяти лет — такие планы обсуждаются с союзниками. Согласно одному из вариантов, «силы обеспечения безопасности», которыми будут руководить Лондон и Париж, также предложат Киеву помощь в защите воздушного и морского пространства.

В конце марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» помочь киевскому режиму, по итогам которого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда стран отправить войска на Украину. Он пояснил, что целью контингента будет «сдерживание России», военных разместят в согласованных с Киевом стратегических местах.

По информации AFP, пока только шесть участников «коалиции желающих», в их числе Великобритания, Франция и страны Прибалтики, готовы направить военных в зону конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что ввод западных войск на Украину будет шагом к глобальному конфликту. Он отмечал, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации окажется в зоне поражения российской армии.

Глава российского МИД Сергей Лавров в марте заявил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность. По его словам, разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».