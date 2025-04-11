Москва, 11 апреля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Мошенники чаще всего для кражи средств с банковских аккаунтов пользователей используют фишинг. Также в числе самых распространённых схем находятся социальная инженерия и NFC-клоны карт. Об этом сообщили в пресс-релизе ВТБ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. Клиенты всё чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене», ― говорится в сообщении банка.

Так, на поддельном сайте потенциальному покупателю предлагают ввести свою личную информацию ― логин, пароль, номер карты. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Также аферисты звонят своим жертвами от лица якобы сотрудников банка или службы безопасности, сообщают о подозрительной активности и просят подтвердить данные, пытаясь убедить людей предоставить доступ к банковской карте.

Ещё одна распространённая схема ― изготовление виртуальных клонов карт с помощью шпионского ПО, которое позволяет удаленно управлять смартфоном. После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные. В это время активируется NFC, и данные карты перехватываются. Злоумышленники привязывают их к своим устройствам, после чего могут снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах.

В финансовой организации отметили, что одним из способов обезопасить свои деньги является страхование банковских карт от аферистов.

Как сообщало ИА Регнум, в МВД предупредили, что телефонные мошенники обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», затем отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.

Затем якобы сотрудники правоохранительных органов начинают убеждать потенциальную жертву в необходимости установить мобильное приложение банка, чтобы уберечь средства от мошенников. В итоге аферисты устанавливают на телефон вредоносную программу и создают виртуальную копию банковской карты гражданина, после чего бесконтактным способом обналичивают деньги.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что аферисты для кражи личных данных россиян клонируют их аккаунты в соцсетях. О своём «клоне» жертвы узнают обычно от друзей или знакомых, которые получили подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. Иногда злоумышленники сами выходят на связь со своими жертвами и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана.

Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие двойника, а при обнаружении подозрительных дублирующих аккаунтов сразу же сообщить об этом в службу поддержки.